Mainz will 300 Klassenräume mit Lüftungsanlagen ausstatten

Ein Fenster einer an einer Grundschule ist zum Lüften geöffnet. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Mainz Die Stadt Mainz will mehr als 300 Klassenzimmer mit einfachen vom Max-Planck-Institut für Chemie erfundenen Abluftanlagen ausstatten. Alle 22 Grundschulen sollen in zwei Stufen damit ausgestattet werden, dazu kommen 58 Räume an weiterführenden Schulen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Diese Räume würden für den Unterricht gebraucht, könnten aber nicht ausreichend belüftet und daher derzeit nicht genutzt werden. Die gesamten Materialkosten beziffert die Stadt auf rund 130 000 Euro. Wann die Anlagen funktionieren sollen, ist noch offen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an den Organisationsstrukturen für den Einbau und die ersten Ortsbegehungen in den Schulen finden diese Woche bereits statt“, sagte Baudezernentin Marianne Grosse (SPD).

Das Umweltbundesamt hat die von Hobbyhandwerkern einfach zu bauenden Anlagen geprüft und findet sie „in Ordnung - und gut umsetzbar in der momentanen Notsituation“, wie der Fachmann für Innenraumhygiene bei der Behörde, Wolfram Birmili, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Besser wäre natürlich, richtige Lüftungsanlagen einzubauen.“ Diese hielten länger und hätten somit einen nachhaltigeren Nutzen.