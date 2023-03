Bundesliga : Mainz vor Spiel gegen Hoffenheim: „Gierig nach mehr Erfolg“

Mainz Auch wenn Mainz 05 in dieser Trainingswoche krankheitsbedingt auf Trainer Bo Svensson verzichten musste, geht das Team selbstbewusst und gierig in das Spiel gegen den Abstiegskandidaten Hoffenheim.

Der FSV Mainz 05 muss im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim möglicherweise auf Trainer Bo Svensson verzichten. „Bo fehlt schon seit ein paar Tagen. In dieser Trainingswoche war er noch nicht da“, sagte Co-Trainer Babak Keyhanfar am Donnerstag. Der 37-Jährige hofft aber auf eine rechtzeitige Genesung des erkrankten Dänen bis zur Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir sind guter Dinge, dass er Richtung Wochenende wieder zurückkommt“, betonte Keyhanfar.