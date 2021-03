Mainz vor schwerer Aufgabe in Schalke: Heißer Tanz erwartet

Mainz Schlusslicht gegen Vorletzter - mehr Kellerduell geht nicht. Dem Gastspiel des FSV Mainz 05 bei Schalke 04 kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Trainer Svensson ist optimistisch.

Neuer Coach hin oder her - auf die Vorbereitungen des FSV Mainz 05 hat der Trainerwechsel beim Gegner FC Schalke 04 vor dem Kellerduell am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nur bedingt Auswirkungen. „Natürlich werden ein paar neue Sachen dazukommen. Aber innerhalb von drei Tagen kann man nicht alles neu machen. Wir haben den Fokus auf uns selbst“, sagte Mainz-Trainer Bo Svensson am Donnerstag.