Karneval Mainz unterstützt Rosenmontagszug mit 200.000 Euro

Vorgestellt werden die Gefährte mit ihren satirischen Kommentaren traditionell am Dienstag vor dem Rosenmontag - also diesmal am 6. Februar. Dieses Jahr werden zum letzten Mal die Wagen von Wenger zu sehen sein. 1962 hatte er den ersten Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug gebaut. Er wird kurz vor Rosenmontag 84 Jahre alt. Damals zeigte der Wagen zum Thema Milchpreise eine Kuh mit Bauern, die am Euter hängen - an den Subventionen der EU.