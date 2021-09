Mainz und seine Sinsheimer Serie: Ingvartsen trifft sofort

Sinsheim Vor nur gut 8000 Zuschauern bieten Hoffenheim und Mainz ein zerfahrenes, teilweise überhartes und weitgehend uninspiriertes Bundesliga-Spiel. Den Gästen aber gefällt es in Sinsheim mal wieder richtig gut.

Die erstmals seit eineinhalb Jahren wieder mitgereisten Fans des FSV Mainz 05 tanzten glücklich im Gästeblock und skandierten schon lange vor dem Schlusspfiff: „Auswärtssieg!“ Den 650 Anhängern im Sinsheimer Stadion hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson am Samstag ein verdientes 2:0 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim beschert. Es war der dritte Bundesliga-Erfolg in Serie der Nullfünfer im Kraichgau. „Es sind vier Spieltage, es sind noch 30 zu absolvieren. Wir sollten gar nicht damit anfangen, uns abzufeiern“, mahnte Svensson.

Im März dieses Jahres gab es ein 2:1 für den FSV bei den Hoffenheimern, 2019 gewannen sie gar mit 5:1. Die Mainzer bauten damit ihren starken Saisonstart auf neun Punkte aus vier Spielen aus. So gut ging es zuletzt 2013/14 los, als sie sich am Ende als Siebter für den Europapokal qualifizierten.

Saisonübergreifend verloren die Rheinhessen nur zwei der letzten 15 Liga-Begegnungen. „Man kann gespannt sein, was er aus Mainz 05 noch macht“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt beim übertragenden Sender Sky über Svensson. Der 42-Jährige Däne erinnerte aber erstmal an den Abstiegskampf in der vergangenen Runde: „Wir waren vor neun Monaten komplett abgeschlagen.“