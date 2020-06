Mainz und Bremen mit jeweils zwei Änderungen in der Startelf

Mainz Mit jeweils zwei Änderungen in der Startelf gehen der FSV Mainz 05 und Werder Bremen ins Kellerduell der Fußball-Bundesliga. Bei den Rheinhessen, die am vergangenen Mittwoch einen überraschenden 2:0-Sieg bei Borussia Dortmund gefeiert hatten, dürfen Abwehrspieler Daniel Brosinski und Offensivmann Robin Quaison von Beginn an ran.

