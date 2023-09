Fußball Mainz-Trainer über Neuzugang Guilavogui: Ein Gewinn

Trotz der Negativserie geht Svensson optimistisch in das Duell mit der noch ungeschlagenen Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Es gibt kein Selbstmitleid. Wir machen momentan sicher nicht alles perfekt, aber die Jungs versuchen mit allem, was sie haben, das zu korrigieren“, sagte er und fügte hinzu: „Das ist der einzige Weg für uns und gibt mir ein gutes Gefühl.“