Fußball : Mainz-Trainer Svensson: „Haben noch viel Arbeit vor uns“

Mainz So richtig rund läuft es beim FSV Mainz 05 wenige Tage vor dem Pflichtspielstart noch nicht. Für Trainer Svensson gibt es nach dem Remis im Test gegen Bilbao noch einiges zu tun.

So richtig zufrieden wirkte Bo Svensson nach der Saison-Generalprobe des FSV Mainz 05 nicht. „Wenn man sich die Abläufe und auch die Einzelspieler anguckt, sind sie aktuell noch nicht da, wo wir sie gerne hätten“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten nach dem 1:1 (0:1) im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. „Das ist bei einigen auch normal, aber es gilt, die Zeit jetzt zu nutzen. Ich denke, wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

In der Partie über zwei Stunden bewahrte Edimilson Fernandes die 05er am Samstag vor 5300 Zuschauern mit seinem Treffer in letzter Minute vor einer Niederlage. Nico Williams (40.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Zuvor war ein Tor von Jonathan Burkardt (25.) wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung des Schützen nicht anerkannt worden.

„Ich fand, dass wir die ersten 30 Minuten eigentlich ordentlich gespielt haben. Dann wurde uns das Tor von Jonny geklaut. Wer weiß, wie es aussieht, wenn wir 1:0 in Führung gehen. Die 20 Minuten nach dem Gegentor waren dann nicht mehr so gut. In der zweiten Hälfte haben wir es wieder besser gemacht und uns viele gute Chancen erspielt“, resümierte Svensson.

Zuletzt hatten die Mainzer in Kufstein mit 1:0 gegen den englischen Club Newcastle United gewonnen. Das Ziel der Rheinhessen, die sich ihren Fans am Sonntagnachmittag beim Sommerfest des Vereins präsentierten, ist erneut eine sorgenfreie Saison. Das erste Pflichtspiel steht am 31. Juli im DFB-Pokal beim Drittligisten Erzgebirge Aue auf dem Programm. Am 6. August wartet dann in der Bundesliga das Auftaktspiel beim VfL Bochum.

© dpa-infocom, dpa:220723-99-133156/3

(dpa)