Mainz-Stürmer Seydel wechselt auf Leihbasis nach Regensburg

Aaron Seydel. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Fußball-Stürmer Aaron Seydel von Bundesligist FSV Mainz 05 wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu Zweitligist Jahn Regensburg. Dies teilten beide Vereine am Samstag mit. Der 23 Jahre junge Angreifer Seydel war in der Vorsaison bereits an Holstein Kiel ausgeliehen, schaffte aber auch danach nicht den Sprung in die Mainzer Startelf.

