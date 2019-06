Mainz-Sportvorstand zu Gerüchten über AS Rom: „Nichts dran“

Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder blickt in die Kamera. Foto: Timm Schamberger/Archiv.

Mainz Sport-Vorstand Rouven Schröder sieht seine Zukunft trotz Gerüchten um einen Wechsel zum AS Rom weiter bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05. „Das ist kein Thema“, sagte Schröder dem SWR am Donnerstag zu Spekulationen in den italienischen Medien über einen möglichen Wechsel des 43-Jährigen nach Italien.

Gemeinsam mit Trainer Sandro Schwarz hat Schröder in den vergangenen Jahren für Kontinuität bei den Rheinhessen gesorgt.