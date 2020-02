Mainz setzt Zeichen mit Schröder-Verlängerung

Mainz In der misslichen sportlichen Lage will Mainz Kontinuität vermitteln. Die Vertragsverlängerung von Sportchef Rouven Schröder soll auch helfen, bei Hertha erste Pluspunkte auf die Habenseite zu bringen.

Groß gefeiert hat Rouven Schröder das verlängerte Arbeitspapier bis zum Juni 2024 beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz noch nicht. „Das ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis. Glücklicher wäre ich, wenn wir dazu auch Punkte einsammeln“, sagte der 44 Jahre alte Sportvorstand am Donnerstag vor der Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC. Er sei voller Tatendrang und wolle sich mit 100 Prozent Leidenschaft einbringen. „Aber ich bin kein Alleinunterhalter“, betonte der gebürtige Sauerländer mit Verweis auf seinen Mitarbeiterstamm.

Ganz nebenbei hat der Sportchef den Kader um einen Spieler verschlankt. Innenverteidiger Ahmet Gürleyen wird bis zum Sommer an den österreichischen Zweitligisten FC Liefering ausgeliehen. Trainer beim „Farmteam“ von RB Salzburg ist der frühere Mainzer Abwehrrecke Bo Svensson. „Ahmet soll sich da weiterentwickeln und Spielpraxis sammeln“, sagte Beierlorzer, der damit auf ein Überangebot an Innenverteidigern reagierte. „Wir haben Bruma dazubekommen. Das schränkt seine Chancen ein.“

Der niederländische Innenverteidiger fiebert seinem ersten Einsatz im 05-Dress entgegen. Beierlorzer ließ aber offen, ob er die „Schießbude“ (47 Gegentreffer) mit dem 28-Jährigen stabilisieren will. „Wir müssen sehen, ob es passt“. Auch Handschlag-Verweigerer Kunde Malong ist in der Verlosung. „Er hat sich überragend verhalten. Die Geschichte ist durch“, erklärte Beierlorzer. Kunde bezeichnete den Vorgang bei seiner frühen Auswechslung gegen den FC Bayern (1:3) in der „Allgemeinen Zeitung“ als „überaus peinlich“. „Ich habe mich noch nie in meinem Fußballer-Leben so respektlos und ungebührend verhalten.“