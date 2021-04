Mainz setzt Ausgangssperre aus

Mainz Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz sowie die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms setzen die wegen der Corona-Pandemie verhängten abendlichen Ausgangssperren nach einem Gerichtsbeschluss aus.

Die Stadt prüfe zugleich die Begründung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts vom Donnerstag und werde dann entscheiden, ob sie dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz einlege, teilte der Sprecher der Landeshauptstadt, Marc André Glöckner, am Freitag in Mainz mit. Die beiden Kreise schlossen sich der Entscheidung an.