Mainz ohne Kunde: Nächster Auswärts-Erfolg angepeilt

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Nach fünf Toren in Hoffenheim und fünf Treffern in Bremen träumt der FSV Mainz 05 vom nächsten Auswärtscoup in der Fußball-Bundesliga. Die Rheinhessen gastieren heute beim Topteam Borussia Mönchengladbach, das sich mit 35 Zählern auf einem Champions-League-Platz befindet.

