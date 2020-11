Mainz ohne gesperrten Kapitän in Freiburg

Der Mainzer Danny Latza während eines Spiels. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz In Abwesenheit des gelbgesperrten Kapitäns Danny Latza könnte bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 erstmals Neuzugang Kevin Stöger in die Startelf rücken. An Alternativen für Latza fehle es nicht, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte bei der Pressekonferenz am Freitag.

„Kunde, Edimilson Fernandes oder Kevin Stöger können ihn ersetzen“, erklärte Lichte vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).