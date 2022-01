Mainz mit Verteidiger-Sorgen: Systemwechsel gegen Bochum?

Mainz Hack fehlt, St. Juste fehlt, hinter Niakhaté stehen Fragezeichen. Mainz-Coach Bo Svensson hat vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum ein paar Defensivsorgen. Die Antwort könnte ein Systemwechsel sein.

Einen Systemwechsel mochte Bo Svensson nicht ausschließen. Zwar geht der Trainer des FSV Mainz 05 üblicherweise mit einer defensiven Dreierkette in Bundesligaspiele. „Aber eine Viererkette ist immer ein ernsthaftes Thema“, versicherte der Däne auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Erst recht vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Im Moment haben wir hinten einen Engpass und überlegen die ganze Zeit, was am besten passt.“