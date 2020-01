Mainz: Mehr Nahverkehr wegen Sperrung der Heuss-Brücke

Mainz Die wichtige Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden wird ab dem 12. Januar wegen Reparaturen voraussichtlich für vier Wochen für den Individualverkehr gesperrt. In der Zeit soll ein erweitertes Bus-Angebot Entlastung bringen.

In den vergangenen Jahren haben Rhein-Brücken immer wieder den Verkehr ausgebremst. Wenige Kilometer rheinabwärts der Heuss-Brücke wird seit Jahren die neue Schiersteiner Brücke an der Autobahn 643 gebaut, sie soll 2021 und damit sechs Jahre nach dem Absacken eines Elements an der Brücke nach einem Bauunfall fertig werden. In Koblenz wurde zuletzt gleich an mehreren Rheinbrücken gewerkelt, in Speyer laufen noch bis 2021 Sanierungsarbeiten an der Salierbrücke.