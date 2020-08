Mainz lässt Chancen liegen: Nächster Test bei Eintracht

Mainz/Zuzenhausen Der FSV Mainz 05 hat schon einen Bundesliga-Rivalen auf dem Platz kennengelernt - und dabei zweimal verloren. Ohne zahlreiche abgestellte Nationalspieler geht es als nächstes gegen die Eintracht.

Zweimal 1:2 verloren, aber wichtige Erkenntnisse gewonnen: Zwei Wochen vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den TSV Havelse und drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt bei RB Leipzig kassierten die Rheinhessen am Samstag im Doppeltest bei der TSG 1899 Hoffenheim zwei Niederlagen. Vor allem das Auslassen der Torchancen ärgerte Achim Beierlorzer. „Das zweite Spiel dürfen wir nie im Leben verlieren“, sagte der Trainer am Sonntag. „Das ist natürlich ein Kritikpunkt. Wir müssen viel mehr nach vorne denken.“

Im ersten Spiel in Zuzenhausen traf Jean-Philippe Mateta für die Mainzer in der 51. Minute, ehe Stefan Posch (54.) und Robert Skov (64.) die Partie zugunsten der TSG drehten. In der zweiten Partie ging Hoffenheim durch Neuzugang Joao Klauss (10.) in Führung, die Levin Öztunali (22.) ausglich. Kurz vor dem Ende sorgte Ihlas Bebou (86.) für den Sieg der Gastgeber.