Fußball Mainz kämpft mit neuem Chefcoach Siewert gegen Abstieg

Der FSV Mainz 05 will heute den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr mit einem Erfolgserlebnis gegen den VfL Wolfsburg beginnen. Erstmals wird Jan Siewert als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Bis zur Winterpause hatte er die Aufgabe als Nachfolger von Bo Svensson nur interimsmäßig übernommen. Nach dem Rücktritt des Dänen Anfang November holte Siewert mit dem Tabellen-16. sieben Punkte aus sieben Spielen.