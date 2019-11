Mainz ist „Stadt der zwei Dome“: Sarkophag gibt Rätsel preis

Mainz Er ist es! Ein im Juni geöffnetes Grab in der Johanniskirche birgt die sterblichen Überreste des Mainzer Erzbischofs Erkanbald. Die Geschichte der über 2000 Jahre alten Stadt muss nun in Teilen neu geschrieben werden.

Tausend Jahre ruhte ein Sarkophag unberührt im Boden der Mainzer Johanniskirche, bis er bei Grabungen entdeckt und geöffnet wurde. Fünf Monate später steht fest, dass in der steinernen Grabstätte ein Erzbischofs bestattet wurde. „Er ist es“, sagte Forschungsleiter Guido Faccani am Donnerstag in Mainz. Bei dem Toten handelt es sich „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ um Erzbischof Erkanbald, der im Jahr 1021 starb. Die Untersuchung von Textilresten, die bei der Öffnung des Sarkophags gefunden wurden, lasse keinen anderen Schluss zu, erklärte Faccani.