Mainz in Augsburg: Schlechtesten Bundesliga-Start abwenden

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will nach fünf Niederlagen den schlechtesten Start in der Geschichte der Fußball-Bundesliga abwenden. Verliert das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte auch am heutigen Samstag beim FC Augsburg, hätten die Rheinhessen auch die bisherige Negativ-Bestmarke von Fortuna Düsseldorf aus der Saison 1991/92 unterboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa