Mainz holt ersten Punkt: Schalke im 23. Spiel ohne Sieg

Mainz Im Krisenduell der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 mit einem 2:2 (1:2) beim Tabellenletzten FSV Mainz 05 auch im 23. Spiel in Serie keinen Sieg geschafft. Für die Rheinhessen war es nach einem Saisonstart mit sechs Niederlagen zumindest der erste Punkt.

Die Gastgeber profitierten am Samstag zunächst von zwei Foulelfmetern, die Daniel Brosinski (6. Minute) und Jean-Philippe Mateta (45.) verwandelten. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Mark Uth (36.). Pech hatten die Mainzer beim 2:2, als Verteidiger Jeremiah St. Juste (82.) den Ball ins eigene Tor lenkte.

Schalke-Trainer Manuel Baum hatte im Vergleich zum Pokalerfolg in Schweinfurt (4:1) die Startelf auf acht Positionen verändert. Den Türken Ozan Kabak beorderte er nach einer Sperre von fünf Spielen wieder auf die rechte Verteidigerposition. Trotz der großen Rotation lief nicht alles rund, zumal die Mainzer bereits nach wenigen Minuten in Führung gingen. Nach einem Foul von Matija Nastasic an Jonathan Burkhardt, das erst nach Videobeweis erkannt wurde, nutzte Brosinski den Strafstoß zum 1:0. Gästetorwart Frederik Rönnow, der den Vorzug vor Ralf Fährmann erhielt, hatte keine Chance.