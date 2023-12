Bundesliga Mainz hofft auf Einsatz von Torwart Zentner im Keller-Duell

Mainz · Der FSV Mainz 05 will im Kampf um Punkte gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln einen Erfolg landen. Unter der Regie von Interimstrainer Jan Siewert haben die Rheinhessen den bisher einzigen Sieg in den vergangenen 13 Spielen geschafft.

09.12.2023 , 17:37 Uhr

Torwart Robin Zentner von Mainz gestikuliert nach dem Eigentor der Mainzer zum 0:1. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mit einem Erfolg würden die Mainzer in der Tabelle an den Domstädtern vorbeiziehen. Die 05er hoffen auf die Rückkehr von Stammtorhüter Robin Zentner, der sich eine Fingerverletzung zugezogen hatte. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Stürmer Karim Onisowo, der zuletzt wegen einer Erkältung kürzertreten musste. © dpa-infocom, dpa:231209-99-238578/2

(dpa)