Mainz gelingt trotz Corona-Fällen Überraschung gegen Leipzig

Der Mannschaftskapitän und Torschütze, Moussa Niakhaté (M) von Mainz feiert den Sieg neben Torhüter Robin Zentner mit seinen Mannschaftskollegen. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz Dem von zahlreichen coronabedingten Ausfällen geplagten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist zum Start in die neue Saison ein überraschender Sieg gegen RB Leipzig gelungen. Mainz gewann am Sonntag am ersten Spieltag 1:0 (1:0) gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison.

Das entscheidende Tor erzielte Moussa Niakhaté in der 13. Minute nach einem Abwehrfehler der Leipziger. Mit der Niederlage missglückte dem neuen RB-Trainer Jesse Marsch der Einstand in der Bundesliga. Seine Mannschaft konnte ihre phasenweise drückende Überlegenheit gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gastgeber vor 10.500 Zuschauern nicht in Tore ummünzen.