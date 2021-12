Mainz gegen Wolfsburg wieder mit Abwehrorganisator Bell

Bo Svensson, Trainer beim 1. FSV Mainz 05, gestikuliert. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archiv

Mainz Nach einer kompletten Trainingswoche erhofft sich Chefcoach Bo Svensson am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Steigerung seines FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. In den jüngsten Partien der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) und in Stuttgart (1:2) habe man gemerkt, dass wegen der Länderspielpause kaum Gelegenheit für Einheiten mit dem gesamten Kader war.

„Gegen Köln hat die Bereitschaft und die mentale Komponente gefehlt“, sagte der 42 Jahre alte Däne am Donnerstag nach einem sieglosen November. „Gegen Stuttgart war nicht der Wille unser Problem, sondern dass nicht alle die gleiche Idee von unserem Spiel hatten. Die mussten wir auffrischen.“

Gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Wolfsburg kehrt der zuletzt gelbgesperrte Innenverteidiger Stefan Bell zurück. Bei den verletzten Akteuren - Jeremiah St. Juste, Anderson Lucoqui und Dominik Kohr - ist noch keine Rückkehr in Aussicht. „Dominik sagt zwar, dass es immer besser wird“, berichtete Svensson von dem unter einer Muskelverletzung im Oberschenkel leidenden Kohr. „Aber es ist schwer, mit einem Bein Fußball zu spielen.“