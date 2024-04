Bundesliga Mainz gegen Hoffenheim: „Das nächste Finale“

Beim FSV Mainz 05 scheint die 1:8-Klatsche beim FC Bayern München Anfang März inzwischen Lichtjahre entfernt. Nach dem jüngsten Aufschwung geht der Abstiegskandidat voller Elan und Optimismus die Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim an. „Für uns ist es das nächste Finale“, sagte Trainer Bo Henriksen am Donnerstag und überschüttete seine Mannschaft nur so mit Lob.