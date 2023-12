Bundesliga Mainz gegen Heidenheim: „Klar ist, wir brauchen Punkte“

Über seine persönliche Situation will Jan Siewert weiter nicht sprechen, über die Situation beim FSV Mainz 05 braucht der Interimscoach erst gar nicht viele Worte zu verlieren. „Klar ist, wir brauchen Punkte“, sagte der weitgehend wortkarge 41-Jährige vor der so wichtigen Bundesliga-Partie des Tabellenvorletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim.