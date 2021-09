Mainz gegen Freiburg: Duell der stark gestarteten Teams

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson empfängt heute (15.30 Uhr/Sky) den in dieser Saison noch ungeschlagenen SC Freiburg.

Dabei trifft der Tabellenvierte auf den Fünften. Die Gastgeber haben nach vier Spieltagen schon neun Punkte - damit zwei mehr als nach der kompletten Hinrunde der vergangenen Spielzeit. Verzichten muss Mainz auf den verletzten Kapitän Moussa Niakhaté, der möglicherweise durch Alexander Hack ersetzt wird.