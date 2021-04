Mainz gegen Bayern: Fokus auf Abstiegskampf statt Titelsause

Mainz In Mainz wird am Samstag möglicherweise der neue deutsche Fußball-Meister gekürt. Die weiter abstiegsbedrohten Nullfünfer wollen daran nicht viele Gedanken verschwenden.

Der FSV Mainz 05 will im Duell gegen den FC Bayern nicht als Staffage für die erwartete Meisterfeier der Münchner herhalten. Der mögliche Titelgewinn der Gäste in der Bundesliga-Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Opel Arena steht für Trainer Bo Svensson ohnehin im Hintergrund. „Wir gehen das Spiel nicht an, um bei den Bayern etwas zu verhindern. Der volle Fokus liegt auf unserem eigenen Spiel“, betonte der 41 Jahre alte Däne am Freitag.