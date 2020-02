Mainz: Fastnacht und Rosenmontag trotz Hanauer Anschlags

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (beide SPD) feiern Fastnacht - trotz der Bestürzung über den rassistischen Anschlag von Hanau. Der Rosenmontagsumzug werde ebenfalls wie geplant starten, sagte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Reinhard Urban, am Freitag in Mainz.

„Die Rechtsextremen wollen unser Leben und unsere Demokratie erschüttern. Diese Macht werden wir ihnen nicht geben“, sagte Dreyer. Gerade die Mainzer Fastnacht stehe für eine politisch-literarische Tradition - auch gegen rechts - und sei selbst schon Ziel rechter Hasskommentare und Drohungen gewesen. Dreyer und ihre Delegation wollten bei der Fernsehfastnacht „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ und an den tollen Tagen als Zeichen der Trauer ein schwarzes Band am Handgelenk tragen.

Urban sagte: „Dass die Gesellschaft in ihrer Freiheit und Bewegungsfreiheit beeinträchtig wird, das wollen wir gerade nicht.“ Herz und insbesondere Toleranz machten die Fastnacht aus. Es gehe um Gemeinschaft, in der alle gleich seien.

Dreyer forderte erneut einen Aufstand der Anständigen. „Ein gesellschaftliches Klima lässt sich nicht verordnen. Man kann es nur leben.“ Deshalb seien solche Appelle so wichtig, sagte die Ministerpräsidentin. Die neue Rechte habe eine Atmosphäre geschaffen, in der auch Mörder glaubten, sich sicher fühlen zu können. „Unsere Antwort auf Hass und Hetze ist Zusammenhalt, der Widerspruch der Mehrheit und der Rechtsstaat.“ Der Kampf gegen Hass und Hetze ist 2020 Schwerpunkt der Regierungsarbeit. Einen entsprechenden Appell im Internet hätten bereits rund 1400 Menschen und 50 Vereine unterzeichnet. Ebling und Urban schlossen sich am Freitag an.