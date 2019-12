Mainz empfängt Frankfurt zum 23. Rhein-Main-Derby

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Mainz Im 23. Rhein-Main-Derby wollen der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt an ihre jüngsten Erfolge anknüpfen. Die Hessen streben nach dem 2:1-Erfolg in der Europa League beim FC Arsenal am heutigen Montag im zwölften Anlauf den ersten Bundesliga-Sieg in Mainz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa