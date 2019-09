Mainz droht nach Pokal-Pyro Strafe von etwa 180 000 Euro

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 droht einem „Kicker“-Bericht zufolge für das Abbrennen von Pyrotechnik während des Pokal-Derbys gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Rekordstrafe. Demnach soll die vom DFB-Kontrollausschuss geforderte Sanktion zwischen 170 000 und 180 000 Euro liegen, wie das Fachmagazin am Mittwochabend auf seiner Onlineseite berichtet.

Bei den Pyro-Vorfällen waren vier Fans des FSV Mainz leicht verletzt worden. Zudem waren einige FSV-Anhänger nach der 0:2-Niederlage ihrer Mannschaft in den Innenraum gestürmt und hatten den Ordnungsdienst attackiert.

„Wir werden die Leute in Regress nehmen, wenn sie ermittelt werden“, kündigte Mainz-Präsident Stefan Hofmann Mitte August bereits an. Laut „Kicker“ sagte Hofmann nun: „Zur möglichen Höhe der Strafe können wir uns nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.“ Die Partie in Kaiserslautern musste für einige Minuten unterbrochen werden.