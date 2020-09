Mainz darf gegen den VfB 3400 Fußball-Fans zulassen

Mainz Der FSV Mainz 05 darf in seinem ersten Heimspiel dieser Saison 3400 Tickets verkaufen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Gegen den VfB Stuttgart können die Rheinhessen am 26. September zehn Prozent der Stadionkapazität in der Opel Arena nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Darüber hat die Stadt Mainz den Verein mit Verweis auf sein schlüssiges Hygienekonzept und die guten Erfahrungen bei der Zulassung von Zuschauern beim DFB-Pokalspiel gegen den TSV Havelse informiert.