Mainz-Coach Svensson will beim BVB mutig sein

Courage statt Angst: Der neue Mainzer Trainer Bo Svensson weiß um die Schwere der Aufgabe des Tabellenletzten bei Borussia Dortmund. Dennoch fordert er seine Spieler auf, mutig zu sein und gegen Erling Haaland und Co. zu bestehen.

Der neue Mainzer Bo Svensson macht sich nicht all zu viele Illusionen, bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Befreiungsschlag zu schaffen. „Um dort erfolgreich sein zu wollen, müssen einige Sachen zusammenkommen, sagte der Däne am Donnerstag vor seiner zweiten Partie als Cheftrainer des Bundesliga-Tabellenletzten. „Der richtige taktische Plan, die richtigen Spieler auf dem Feld, und die müssen einen guten Tag haben. Und dann bleibt es die Aufgabe, eine konstante Leistung über 90 Minuten zu bringen.“