Mainz-Coach Svensson mit Neuzugängen zufrieden

St. Johann Zum Abschluss des Trainingslagers des FSV Mainz 05 hat Bo Svensson ein positives Fazit gezogen, auch wenn er nach dem letzten Test gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK noch viel Potenzial sieht.

„Es ist gut, dass wir gewonnen haben, aber es hatte nicht so viel mit unserem Spiel zu tun, was wir auf den Platz gebracht haben. Inhaltlich war das weit weg“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten. „Es war ein Spiel mit wenigen Chancen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel Spaß gemacht hat, zuzuschauen.“

Froh war der 41-Jährige, dass es keine weiteren Verletzungen gab. Für das kommende Spiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen den CFC Genua in der heimischen Mewa Arena fordert er eine deutliche Leistungssteigerung. „Körperlich haben wir Fortschritte gemacht. Was die Spielweise angeht, haben wir aber noch einen gewissen Abstand zum Bundesliga-Niveau. Ich hoffe, das sieht mit frischen Beinen anders aus“, sagte der Coach.