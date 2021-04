Mainz-Coach Svensson hält nichts von „Wochen der Wahrheit“

Mainz Mainz hat sich unter dem neuen Trainer Bo Svensson mächtig berappelt. Jetzt geht's für den Abstiegskandidaten gegen Bielefeld, Köln und Hertha.

Von „Wochen der Wahrheit“ will Bo Svensson trotz des heißen Programms beim FSV Mainz 05 nichts wissen. Für die Rheinhessen und ihren dänischen Trainer beginnt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld eine Serie von drei Partien gegen unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause will der Tabellen-15. erstmal an die Siege gegen Freiburg und in Hoffenheim anknüpfen.