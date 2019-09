Mainz-Coach Schwarz mahnt: „Qualität allein reicht nicht“

Sandro Schwarz, Trainer des FSV Mainz 05. Foto: David Inderlied/Archivbild.

Mainz Der erneute Rückschlag in der Fußball-Bundesliga mit dem 1:2 beim FC Schalke 04 ist beim FSV Mainz 05 noch nicht restlos verdaut. „Das nagt schon noch an uns“, sagte Trainer Sandro Schwarz in der wöchentlichen Presserunde am Dienstag.

Das ungemein intensive, bisweilen gar aggressive Training am Vormittag stimmte den 40-Jährigen ein wenig fröhlicher. „Da ging es so richtig zur Sache. Das sind die Dinge, die wir brauchen.“

Schwarz mahnt für die kommende Heimaufgabe am Samstag gegen den noch unbesiegten VfL Wolfsburg Intensität und Wachheit über die gesamte Spielzeit an. „Qualität allein reicht nicht. Wir müssen die Grenzen hochschrauben“, betonte der 05-Coach. Neun Gegentore in den letzten 15 Spielminuten der abgespulten fünf Partien verdeutlichen, dass die Mainzer nicht bis zum Schluss bei der Sache sind. „Das ist ein individuelles Problem. Das kostet uns Punkte“, monierte Schwarz.

In der Torwartfrage ist auch noch keine Entscheidung gefallen. „Robin Zentner hat gut gehalten, Flo Müller muss jetzt Gas geben.“ In der Woche noch nicht trainieren konnten Kapitän Danny Latza (muskuläre Probleme) und Alexander Hack (Knie überstreckt).