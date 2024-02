Bundesliga Mainz-Chef zum Abstiegskampf: „Zentrale Spiele vor uns“

„Wenn wir in beiden Spielen nicht erfolgreich sind, müssen wir uns über andere Dinge Gedanken machen“, meinte Heidel, der am Donnerstag angesichts der sportlichen Krise unerwartet an der Seite von Trainer Jan Siewert an der Pressekonferenz teilnahm. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, haben wir gute Chance, aus dem ganzen Abstiegskampf herauszukommen.“ Fakt sei: „Wir können das alles noch verhindern, was passieren kann.“ Bisher haben die Rheinhessen nur eine der 18 Liga-Partien gewonnen und lediglich elf Punkte geholt sowie nur 14 Tore erzielt.