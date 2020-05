Mainz bereit für Kaltstart in Köln: Kribbeln ist da

Mainz Die Profi-Fußballer probieren in der anhaltenden Corona-Krise den Spagat zwischen Abstandsregelung und intensivem Körperkontakt. Für Mainz 05 startet die Mission Klassenerhalt beim 1. FC Köln. Die Wiederholung des Hinspielsieges wäre der erwünschte Start.

Mit viel Demut, aber auch großer Vorfreude geht der FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln in die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison der Fußball-Bundesliga. Gut neun Wochen liegen dann zwischen der abgesetzten Partie der Karnevalsclubs im März und der Neuansetzung als Geisterspiel. „Wir freuen uns, wieder unseren Beruf ausüben zu können“, sagte Sport-Vorstand Rouven Schröder am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz. „Wir wollen gleich unsere beste Leistung abrufen und maximal punkten“, ergänzte Trainer Achim Beierlorzer.