Mainz ändert Corona-Regeln für Sportbetrieb

Mainz Schon kurz nach dem Inkrafttreten ihrer neuen Corona-Maßnahmen ändert die Stadt Mainz ihre Regeln für den Sportbetrieb. Es habe zahlreiche Nachfragen aus Sportvereinen gegeben, daher würden nun „zur Klarstellung“ einige Passagen mit einer neuerlichen Allgemeinverordnung angepasst, teilte die Stadt am Dienstag mit.

In Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen dürfen höchstens fünf Personen plus Trainer oder Trainerin an Gruppenkursangeboten teilnehmen. In Tanzstudios und ähnliche Einrichtungen liegt die Maximalzahl in Gruppenkursen bei sechs Personen plus Trainer oder Trainerin. In den Studios gelten dieselben Regeln für die Benutzung von Duschen und Umkleiden wie im Außenbereich.