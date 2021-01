Mainz 05 will Leipzig-Sieg in Stuttgart vergolden

Mainz Der FSV Mainz 05 hat neuen Mut im Kampf gegen den zweiten Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte geschöpft. Auch beim starken Aufsteiger VfB Stuttgart rechnet sich der Tabellenvorletzte etwas aus.

Beflügelt vom gelungenen Rückrundenauftakt mit dem Sieg gegen RB Leipzig will der FSV Mainz 05 seine Aufholjagd im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Am Freitagabend (20.30 Uhr) gastieren die Rheinhessen beim Aufsteiger VfB Stuttgart, vor dem 05-Trainer Bo Svensson aber nachdrücklich warnte. „Wir dürfen nicht glauben, wir hätten die Kracher hinter uns“, sagte der Däne mit Blick auf die Gegner der vergangenen Wochen - Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und Leipzig. „Ich finde, Stuttgart gehört zu den Topmannschaften der Liga.“

Dass sich Stuttgarter derzeit in einem kleinen Tief befinden, glaubt Svensson nicht. Zwar holte der VfB aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt und unterlag in Bielefeld mit 0:3. „Aber man muss sich nur das Spiel vom vorigen Wochenende in Freiburg ansehen - das haben sie verloren, aber verdient war das nicht. Und auch beim 2:2 gegen Gladbach haben sie total dominiert.“

Ob er am Freitagabend gemäß dem Motto „Never change a winning team“ verfahren und dieselbe Anfangsformation wie gegen Leipzig nominieren wird, ließ der Däne offen. Schon deshalb, weil der Einsatz des am Ohr verletzten Siegtorschützen Leandro Barreiro ungewiss ist. „Ansonsten müssen wir gucken, was am besten passt und wer den besten Eindruck macht. Die Gruppe hat in dieser kurzen Woche gut gearbeitet, aber man muss sich im Training auch immer präsentieren, sonst macht es ein anderer besser, und dann ist man raus.“