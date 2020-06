Mainz 05 will in Frankfurt sportliche Wende einleiten

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer. Foto: Sascha Steinbach / Pool/epa/Pool/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Nach fünf sieglosen Spielen in Serie will der FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt die sportliche Wende einleiten. In der Partie am heutigen Samstag benötigt der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

