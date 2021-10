Mainz 05 will im DFB-Pokal überwintern

Mainz Mainz will die dritte Runde des DFB-Pokals unbedingt erreichen. Trainer Svensson unterschätzt den Gegner nicht, glaubt aber zu wissen, was ihn im Spiel gegen Bielefeld erwartet.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will es nach vier Jahren erstmals wieder ins Achtelfinale des DFB-Pokals schaffen. Seit 2017/2018, als die Mainzer sogar das Viertelfinale erreichten, kamen die Rheinhessen nicht mehr über die zweite Runde hinaus. „Wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson am Montag. Dafür muss der FSV am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) den Bundesliga-Rivalen Arminia Bielefeld besiegen.