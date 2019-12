Mainz 05 will Dortmund fordern: Torjäger Mateta wieder fit

Trainer Achim Beierlorzer schaut konzentriert in die Runde. Foto: Roland Weihrauch/dpa.

Mainz Gegen Borussia Dortmund will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Erfolgsspur. „Das ist eine absolute Topmannschaft, eine echte Herausforderung. Wir müssen hellwach, konzentriert und aggressiv sein“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag.

Der Franke hat die schwache Leistung beim 1:2 in Augsburg intensiv mit der Mannschaft analysiert.