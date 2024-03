Bundesliga Mainz 05 will den Bayern „wehtun“

Für Trainer Bo Henriksen steht fest, wie der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München erfolgreich sein kann. „Wie wir die ersten 45 Minuten gegen Gladbach gespielt haben, wollen wir jedes Spiel über 90 Minuten bestreiten. Das müssen wir auch gegen die Top-Teams erreichen“, forderte der Däne am Donnerstag. Im letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) spielten die Rheinhessen bis zur Pause stark auf und hatten in der zweiten Halbzeit einen Leistungseinbruch.