Mainz 05 will bei Union Berlin Wiedergutmachung betreiben

Mainz Der FSV Mainz 05 will heute im Fußball-Bundesligaspiel Wiedergutmachung beim 1. FC Union Berlin betreiben. Mit einem Sieg könnten die Rheinhessen sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, zuletzt hatten sie eine 0:5-Pleite gegen RB Leipzig kassiert.

Im Hinspiel hatte Mainz auf eigenem Platz 2:3 verloren und der damalige Trainer Sandro Schwarz musste gehen. Nachfolger Achim Beierlorzer kündigte für das Spiel in Berlin an, rotieren zu wollen. Mit 60 Gegentoren haben die Mainzer die schlechteste Abwehr der Liga und mehr Bedarf an Stabilität. Im Angriff ist Jean-Philippe Mateta, der gegen Leipzig nur eingewechselt wurde, eine Option für die Startelf.