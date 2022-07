DFB-Pokal : Mainz 05 vorfreudig: Caci und Da Costa fallen weiter aus

Mainz Die auch von den Mainzer Profis so ungeliebte Vorbereitungszeit findet mit der Pokalpartie bei Erzgebirge Aue endlich ein Ende. Alle sind heiß und freuen sich auf den ersten Wettkampf der Saison. Die soll mit einem Sieg bestmöglich gestartet werden.

Die Vorfreude auf den Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel bei Erzgebirge Aue ist beim FSV Mainz 05 groß. „Die Jungs lieben den Wettkampf. Den haben wir jetzt endlich wieder. Testspiele sind doch was anderes. Da fehlt die letzte Ernsthaftigkeit. Das ist am Sonntag anders“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Freitag. Er könne nicht sagen, bei wieviel Prozent die Mannschaft nach der Vorbereitung sei. „Aber für die Aufgabe, die vor uns steht, sind wir bereit“, sagte der Däne.