Mainz 05 vor Verpflichtung von Monacos Pierre-Gabriel

Mainz Der FSV Mainz 05 steht laut Sportvorstand Rouven Schröder vor der Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers Ronael Pierre-Gabriel von der AS Monaco. „Wir haben gemeinsam mit Monaco, dem Spieler und seinem Management eine vorläufige Einigung über den Transfer erzielt“, teilte Schröder am Freitag via Twitter mit.

„Beide Clubs werden in den nächsten Tagen daran arbeiten, den Transfer zu finalisieren.“