DFB-Pokal : Mainz 05 vor Pokalgegner Aue gewarnt: Caci fällt weiter aus

Trainer Bo Svensson. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will die erste Hürde im DFB-Pokal überspringen und mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue erfolgreich in die Saison starten. Auf die leichte Schulter nimmt der Fußball-Bundesligist die Aufgabe beim Drittligisten am Sonntag (18.01 Uhr/Sky) aber nicht.

„Aue ist keine leichte Aufgabe. Zu erwarten, dass es einfach wird, wäre ein bisschen blauäugig. Wir unterschätzen niemanden. Jedes Jahr gibt es im Pokal Überraschungen“, sagte Mainz-Trainer Bo Svensson am Freitag.

Nicht rechtzeitig fit wird Neuzugang Anthony Caci (Oberschenkelzerrung). Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler sei aber auf einem guten Weg, berichtet Svensson. Noch länger ausfallen wird hingegen Danny Da Costa (Verletzung am Schambein und im Leistenbereich).

© dpa-infocom, dpa:220729-99-202686/2

(dpa)