Bundesliga Mainz 05 vor kniffliger Aufgabe bei St. Pauli

Mainz · In Hamburg dürfen sich die Rheinhessen keine Niederlage leisten, um nicht früh in der Saison in den Abstiegskampf zu geraten.

05.10.2024 , 03:30 Uhr

Die Mainzer gastieren am Samstag beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Foto: Thomas Frey/dpa

Nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga steht der FSV Mainz 05 im Gastspiel beim FC St. Pauli bereits unter Erfolgsdruck. Im Duell mit dem Aufsteiger aus Hamburg benötigt der Tabellenzwölfte am Samstag (18.30 Uhr/Sky) dringend etwas Zählbares, stehen doch bisher erst fünf Punkte auf der Haben-Seite. 05-Trainer Bo Henriksen kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Heidenheim-Spiel in der Vorwoche. Dafür kehrt Mittelfeldspieler Nadiem Amiri nach abgesessener Sperre in die Startelf zurück. © dpa-infocom, dpa:241005-930-252087/1

(dpa)