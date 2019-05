Mainz 05 verleiht Stürmer Issah nach Utrecht

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Abass Issah für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Der 20 Jahre alte Stürmer aus Ghana, der im vergangenen Sommer vom slowenischen Club Olimpija Ljubljana gekommen war, absolvierte in der abgelaufenen Saison lediglich ein Bundesligaspiel für die Rheinhessen.

In Utrecht soll Issah nun Spielpraxis sammeln. „Wir sind sicher, dass er im nächsten Sommer mit vielen Assists und Toren aus den Niederlanden zurück nach Mainz kommen und unsere Profimannschaft in der Saison 2020/2021 verstärken wird“, sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder am Freitag in einer Vereinsmitteilung.